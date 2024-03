Incyte Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Biotechnologie-Unternehmen Incyte wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Dies basiert auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 134,67. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Incyte liegt bei 57,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird auch als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Incyte-Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 88,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 49,78 Prozent entspricht.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 58,92 USD der Incyte-Aktie etwa -2,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -2,21 Prozent liegt.

Insgesamt wird die Incyte-Aktie aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien derzeit neutral bewertet.