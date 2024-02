Incyte Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Incyte-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Incyte-Aktie. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen. Daher wird die Aktie aktuell als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten lag bei 90,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 56,43 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 57,96 USD. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Incyte.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 60,69 USD mit dem aktuellen Kurs von 57,96 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 60,91 USD, ergibt sich eine Abweichung von -4,84 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Incyte-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 25,57, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 101,67, was einem Abstand von 75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Investition in die Aktie von Incyte derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 2,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.