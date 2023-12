Incyte Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Incyte: Analysten bewerten neutral, Anleger-Stimmung gemischt

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Incyte 6 Mal eine "Gut" Bewertung, 4 Mal eine "Neutral" Bewertung und 1 Mal eine "Schlecht" Bewertung gegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Incyte. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 38,63 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 88,5 USD festgelegt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Incyte von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Redaktion hat auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Incyte hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Incyte-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Incyte auf 63,33 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 63,84 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,81 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 55,35 USD, was eine positive Bewertung als "Gut" ergibt. Damit erhält die Incyte-Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".