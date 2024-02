Incyte Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie der Incyte wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 90,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 53,75 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zudem lassen sich zwei Handelssignale auf dieser Ebene ermitteln, wovon 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale ausgehen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat erfährt die Aktie tendenziell eine durchschnittliche Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Incyte-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Incyte beträgt aktuell 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" im Durchschnitt ein KGV von 101 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Incyte damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.