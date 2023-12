Adecco Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Anlegerstimmung für Adecco zeigt sich in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Adecco daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu Adecco gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Adecco im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,51 Prozent erzielen, was 35,86 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 3,23 Prozent, und Adecco liegt aktuell 37,28 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adecco liegt bei 34,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anlegerstimmung positiv, die Kommunikationsfrequenz neutral und die Rendite sowie der Relative Strength Index gut ausfallen.