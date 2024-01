Inclusive Inc Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inclusive, so ergibt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 41,03 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Inclusive derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,85 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Inclusive zeigen hauptsächlich neutrale Themen, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs der Inclusive mit 971 JPY und einer Entfernung von +0,28 Prozent vom GD200 (968,3 JPY) als "Neutral"-Signal zu bewerten. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 967,68 JPY auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Inclusive-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine klare Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Inclusive daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.