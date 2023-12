Inclusive Inc Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Inclusive-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies ergibt sich aus verschiedenen trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt und dem Relative Strength Index (RSI). Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 968,23 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 959 JPY nur eine geringe Abweichung aufweist. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs von 973,4 JPY ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls diese neutrale Bewertung wider. Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Inclusive-Aktie wurde keine signifikante Veränderung festgestellt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine auffälligen Tendenzen in positive oder negative Richtungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inclusive-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (36) als auch der RSI der letzten 25 Tage (50,69) weisen darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt kann die Analyse der trendfolgenden Indikatoren und des RSI zu dem Schluss kommen, dass die Inclusive-Aktie derzeit mit einem neutralen Rating versehen werden muss.