Incity Immobilien Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Incity Immobilien ist derzeit 4,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -10,57 Prozent, weshalb die langfristige Einschätzung als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Zeitraum insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Incity Immobilien einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 78 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Incity Immobilien in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, wodurch der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Incity Immobilien in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Incity Immobilien vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.