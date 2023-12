Incity Immobilien Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Incity Immobilien: Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und technische Analyse neutral

In den vergangenen zwei Wochen wurde Incity Immobilien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Incity Immobilien beträgt 42,86 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,85 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Incity Immobilien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 1,26 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,22 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Schlusskurs von 1,22 EUR ein "Neutral"-Rating für den gleitenden Durchschnitt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zu Incity Immobilien wurde langfristig als mittel eingestuft, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index und die technische Analyse für Incity Immobilien auf neutralen Werten liegen. Dies könnte für Investoren bedeuten, dass aktuell keine klaren Signale für eine bestimmte Richtung des Wertes erkennbar sind.