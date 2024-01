Incitec Pivot Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Incitec Pivot wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Incitec Pivot-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,97 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,79 AUD weicht somit um -6,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 2,85 AUD, was einer Abweichung von -2,11 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 12,16 Prozent, was 5,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Incitec Pivot daher als "gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Incitec Pivot ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,08 auf, was 61 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Analyseperspektive.