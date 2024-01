Incitec Pivot Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Die Aktie von Incitec Pivot wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,08 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche (49,61) eine Unterbewertung von 60 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Incitec Pivot. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Incitec Pivot eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat. Das Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Incitec Pivot-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Incitec Pivot basierend auf den fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysen als "Neutral" eingestuft.