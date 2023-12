Incitec Pivot Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Incitec Pivot. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,82 Punkte, was darauf hinweist, dass Incitec Pivot weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 51,28 Punkten, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Incitec Pivot-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,98 AUD. Der letzte Schlusskurs von 2,82 AUD weicht um -5,37 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,86 AUD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 12,16 Prozent und liegt damit 5,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,8 Prozent in der Chemiebranche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Incitec Pivot daher als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Werts zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf Incitec Pivot schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies deutet auf ein langfristig negatives Stimmungsbild der vergangenen Monate hin.