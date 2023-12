Incitec PivotADR Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie der Incitec Pivot wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2,99 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs schloss bei 2,88 AUD und hat damit einen Abstand von -3,68 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 2,88 AUD erreicht. Dies entspricht einer Differenz von 0 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Incitec Pivot ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,08 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einer Differenz von 59 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Beim Sentiment und Buzz schneidet Incitec Pivot neutral ab. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Incitec Pivot diskutiert wurde. An zehn Tagen dominierten positive Themen, an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und wird insgesamt als "Gut" bewertet.