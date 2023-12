Incitec PivotADR Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Incitec Pivot war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Incitec Pivot liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Incitec Pivot als unterbewertet angesehen. Das KGV von 20,08 liegt insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 48,89 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Incitec Pivot bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

