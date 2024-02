Incitec PivotADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Incitec Pivot hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Incitec Pivot bei -12,79 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,2 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Incitec Pivot mit 10,41 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Incitec Pivot bei 2,66 AUD liegt, was eine Entfernung von -8,59 Prozent vom GD200 (2,91 AUD) bedeutet. Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, beträgt 2,79 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Incitec Pivot als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz um Incitec Pivot zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Aktie hat eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist Incitec Pivot eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent auf, was 2 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Analysten für die Dividendenpolitik von Incitec Pivot.