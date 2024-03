Inchcape Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Unternehmen Inchcape hat in den letzten Monaten eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz erhalten. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet. Technisch gesehen wird die Inchcape derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -9,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 714,13 GBP liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 674,61 GBP führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Inchcape als "Gut" angemessen bewertet wird. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 5,33 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 4,64 % liegt. Somit wird auch die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Inchcape kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Inchcape jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Inchcape-Analyse.

Inchcape: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...