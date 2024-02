Inchcape Aktie: In Lauerstellung

Die britische Automobilhandelsfirma Inchcape hat eine Dividendenrendite von 4,64 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Inchcape in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Inchcape weder übermäßig im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inchcape-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Analysten bewerten die Inchcape-Aktie insgesamt positiv, mit 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 81,62 % hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Inchcape damit eine positive "Gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividendenausschüttung als auch auf die Analysteneinschätzungen.