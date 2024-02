Inchcape Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Inchcape derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 721,11 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (644,5 GBP) um -10,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 686,24 GBP ergibt eine Abweichung von -6,08 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Inchcape vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch der aktuelle Kurs von 644,5 GBP wird positiv bewertet, da die Analysten eine Entwicklung von 90,07 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 1225 GBP prognostizieren. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich hat Inchcape in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Underperformance von -16,88 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Inchcape mit 17,75 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inchcape-Aktie liegt bei 91, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 65,25, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Inchcape.