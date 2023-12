Inchcape Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Inchcape-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 733,94 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 723 GBP liegt, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 669,12 GBP, was einer Abweichung von +8,05 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Inchcape-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,28, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Inchcape festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten bewerten die Inchcape-Aktie derzeit positiv, mit 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1225 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 69,43 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Inchcape somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.