Incentiapay Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Incentiapay heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Incentiapay überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Incentiapay überkauft ist (Wert: 100) und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Incentiapay verläuft aktuell bei 0,01 AUD, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0.004 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -60 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,01 AUD angenommen, was ebenfalls einer Differenz von -60 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Signal für die Incentiapay-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Incentiapay konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie mit "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Incentiapay daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben Incentiapay auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien rund um Incentiapay in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Incentiapay in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.