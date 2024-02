Incap Oyj Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Diskussionen rund um Incap auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich in den Kommentaren und Meinungen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Incap wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Incap-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,57 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (7,04 EUR) weicht somit um -17,85 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,29 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Incap-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Incap-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Bei Incap wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Incap liegt der RSI7 aktuell bei 62,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Incap auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 59,47). Somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen erhält das Incap-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.