Green Thumb Industries Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Green Thumb Industries-Aktie befindet sich derzeit in einer Phase der Bewertung und Analyse. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 8,57 USD verläuft, was als positiv eingestuft wird. Der Abstand zum GD200 beträgt +26,25 Prozent, während der GD50 bei 9,96 USD liegt, was einer Differenz von +8,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Green Thumb Industries als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,79 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel". Dies führt zu einer weiteren Bewertung von "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,09 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,2 Punkte) zeigen, dass Green Thumb Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Green Thumb Industries-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei sie in der technischen und fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft wird, während der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.