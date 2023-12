Inca One Gold Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für die Inca One Gold-Aktie wird durch Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien festgestellt. In den letzten zwei Wochen wurde über Inca One Gold eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Inca One Gold auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Inca One Gold-Aktie beträgt aktuell 0,16 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,135 CAD) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Inca One Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Beim RSI25 ist Inca One Gold ebenfalls weder überkauft noch -verkauft und erhält somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um Inca One Gold haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.