Inca One Gold Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Inca One Gold diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Inca One Gold beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inca One Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch nur 0,105 CAD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt, der bei 0,12 CAD liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inca One Gold-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Inca One Gold in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.