Inca Minerals Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Inca Minerals-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,02 AUD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,01 AUD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,01 AUD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt. In diesem Fall wird die Inca Minerals-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Inca Minerals wies jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien ergaben, dass Inca Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Inca Minerals-Aktie.