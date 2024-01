Inca Minerals Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Inca Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,011 AUD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht, und erhält daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,01 AUD, und der letzte Schlusskurs lag darüber (+10 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inca Minerals liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Kategorie "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Inca Minerals eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung festgestellt. Somit erhält die Aktie in diesen Kategorien die Einstufung "Neutral".

Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Inca Minerals in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.