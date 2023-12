Inari Medical Inc Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie der Inari Medical wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Inari Medical, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 76 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,71 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Inari Medical Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. In den sozialen Medien waren die Kommentare neutral, aber in den vergangenen zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie eine schlechte Bewertung erhält.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert hat und Inari Medical eine positive Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Inari Medical derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie der Inari Medical basierend auf den Analystenbewertungen, der Stimmung der Anleger und dem Relative Strength Index.