Inari Medical Inc Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inari Medical. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass Inari Medical momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist ebenfalls keine Überkauf- oder Überverkaufssituation zu erkennen (Wert: 55,1), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Inari Medical wird somit insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Inari Medical von 57,14 USD mit -6,56 Prozent Abstand zum GD200 (61,15 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 60,45 USD auf. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Inari Medical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung liegen für Inari Medical aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Inari Medical-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 72,33 USD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 26,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (57,14 USD) bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Inari Medical-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inari Medical. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.