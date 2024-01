Inari Medical Inc Aktie: Was noch aussteht!

Die Anlegerstimmung für Inari Medical war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Inari Medical beträgt derzeit 71,55 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 54,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Inari Medical langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 72,5 USD, was einer Erwartung von 23,45 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Inari Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62,07 USD. Der letzte Schlusskurs von 58,73 USD weicht somit um -5,38 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (60,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Inari Medical-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung, während die technische Analyse zu einer gemischten "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung führt.