Inari Medical Inc Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Inari Medical-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 26,68 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Inari Medical eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet, zeigt eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Inari Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Inari Medical-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung aufweist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.