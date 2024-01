Inari Medical Inc Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Inari Medical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 62,09 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 63,2 USD liegt, was einer Abweichung von +1,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 60,06 USD, was einer Abweichung von +5,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inari Medical-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Inari Medical zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 64,8 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 41,71 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 76 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Inari Medical-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.