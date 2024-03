Inari Medical Inc Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Anlegerstimmung für Inari Medical ist gemischt, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen überwog jedoch eine negative Einstellung der Marktteilnehmer. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Inari Medical daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Inari Medical derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 59,75 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 41,11 USD liegt (eine Abweichung von -31,2 Prozent). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 55,42 USD unter dem letzten Schlusskurs (-25,82 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Inari Medical daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inari Medical liegt bei 66,78, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 74,18 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse somit als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten bewerten die Inari Medical-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 68,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 66,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Inari Medical eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Einschätzung für Inari Medical, wobei die technische Analyse aufgrund der Abwärtstrends eher negativ ausfällt, während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben.