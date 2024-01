Inari Medical Inc Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Inari Medical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 62,1 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 64,92 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +4,54 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 59,7 USD, was einer Distanz von +8,74 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Inari Medical beträgt der 7-Tage RSI 53,01 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 38,79 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Inari Medical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Inari Medical zu finden sind. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Inari Medical. Dennoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.