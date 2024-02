Inageya Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Omron":

Die technische Analyse von Inageya-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1461,58 JPY, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1309 JPY liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1277,68 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Inageya also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung rund um Inageya-Aktien wird auch positiv eingeschätzt, da sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die diskutierten Themen überwiegend positiv sind. Die Analyse zeigt, dass Inageya hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Inageya ergibt für den RSI7 einen Wert von 37,64 und für den RSI25 einen Wert von 48,56. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Stimmungsbetrachtung und der Relative Strength-Index ein einheitliches Bild und führen zu dem Fazit, dass Inageya-Aktien derzeit eine neutrale Bewertung erhalten.