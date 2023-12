Inageya Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Stimmung unter den Anlegern bei Inageya in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) betrachtet die technische Analyse das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Inageya beträgt 69,64, was weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 83, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" beurteilt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als durchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inageya-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 1466,77 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1215 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -17,16 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert unter dem gleitenden Durchschnitt (1499,08 JPY gegenüber 18,95 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Inageya-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.