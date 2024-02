Inageya Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Inageya. Dies bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Inageya überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Inageya diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Inageya als neutral einzustufen ist. Die Kennziffer für den RSI7 beträgt 37,64 und für den RSI25 48,56, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Inageya-Aktie gemischt bewertet wird. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1461,58 JPY, während der letzte Schlusskurs (1309 JPY) deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit 1277,68 JPY auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend wird Inageya auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.