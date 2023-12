Inabaisakusho Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Inaba Seisakusho: Neutraler Bewertungstrend

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Inaba Seisakusho wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich für Inaba Seisakusho in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1514,37 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1467 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,13 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz. In Summe wird Inaba Seisakusho auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergaben eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für Inaba Seisakusho wurde ebenfalls untersucht und es wurde festgestellt, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Inaba Seisakusho. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass Inaba Seisakusho derzeit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment, technische Analyse und Anleger-Stimmung aufweist.