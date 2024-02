Ina Invest Holding Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Ina Invest":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ina Invest betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30 Punkte, was darauf hinweist, dass Ina Invest derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Ina Invest weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Ina Invest daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ist Ina Invest derzeit -1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -2,44 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Ina Invest festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Ina Invest, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.