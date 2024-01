Ina Invest Holding Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Ina Invest":

Die technische Analyse der Ina Invest-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,73 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,5 CHF, was einen Unterschied von -1,3 Prozent darstellt, und daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,47 CHF zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt einen Unterschied von +0,17 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ina Invest-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ina Invest haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wird eine Veränderung des Stimmungsbildes beobachtet, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Punkt bei Ina Invest keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ina Invest daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ina Invest eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ina Invest daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Ina Invest-Aktie bei 47,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.