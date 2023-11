InZinc Mining Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Stimmung unter den Anlegern von Inzinc Mining in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs Bezug genommen, der derzeit auf "Schlecht" eingestuft ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,02 CAD) um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt sich zu 0,03 CAD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Inzinc Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Inzinc Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,3 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.