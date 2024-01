InZinc Mining Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index, oder RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Inzinc Mining liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was weiterhin als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Inzinc Mining eine Performance von -40 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -29,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -10,68 Prozent im "Materialien"-Sektor liegt die Inzinc Mining deutlich unter diesem Wert. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung um Inzinc Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung und auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und das Sentiment, während die Aktie im Branchenvergleich und im Anleger-Sentiment eine "Schlecht"- bzw. "Gut"-Einschätzung erhält.