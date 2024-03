InZinc Mining Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Inzinc Mining liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit einem Wert von 100 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Inzinc Mining in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Inzinc Mining bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Inzinc Mining aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,46 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Inzinc Mining von 0,02 CAD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um -33,33 Prozent vom GD200 (0,03 CAD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,02 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Inzinc Mining-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.