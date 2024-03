InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Invivo Therapeutics wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,96 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 67,77 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Invivo Therapeutics verläuft aktuell bei 0,93 USD. Da der Aktienkurs bei 0,2501 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -73,11 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Wert von 0,49 USD und einer Differenz von -48,96 Prozent schlecht ab. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Die Analysten haben auch die Stimmung rund um Invivo Therapeutics auf sozialen Plattformen betrachtet. Dabei waren die Kommentare neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit wird die Aktie für diese Betrachtung mit "Gut" eingestuft.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Invivo Therapeutics war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.