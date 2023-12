InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Invivo Therapeutics Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz über die Aktie von Invivo Therapeutics zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Invivo Therapeutics daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Invivo Therapeutics zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Invivo Therapeutics verläuft bei 1,12 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,74 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der GD50 ein Niveau von 0,81 USD angenommen hat.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysefaktoren.