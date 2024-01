InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von Invivo Therapeutics wird derzeit auf verschiedenen Ebenen analysiert, um eine Einschätzung über die Stimmung und die Kursentwicklung zu gewinnen.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Vergleich zu den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, wobei auch die Themen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher wird auch hier die Aktie als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Invivo Therapeutics um 29,73 Prozent vom GD200 entfernt ist, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auf der anderen Seite wird der GD50 als neutral bewertet, da der Abstand 0 Prozent beträgt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 37,5 Punkten und der RSI25 bei 44,34 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Invivo Therapeutics in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die technische Analyse. Dies spiegelt sich auch in einem insgesamt neutralen Rating wider.