InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Invivo Therapeutics beträgt der RSI 45,45, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 48,25, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern zu Invivo Therapeutics in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen herrschte jedoch vermehrt negative Themen vor, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität im Internet deuten auf ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Anzahl der Beiträge war unterdurchschnittlich und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein schlechtes Rating in Bezug auf das langfristige Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Invivo Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,11 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 USD lag, was einer Abweichung von -34,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Invivo Therapeutics-Aktie somit sowohl aus technischer als auch aus Anleger- und Sentimentsicht ein schlechtes Rating.