InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Invivo Therapeutics zeigt einen Wert von 37,5, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit einem Wert von 44,34 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Invivo Therapeutics führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen überwogen jedoch eher negative Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Invivo Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage um 29,73 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Invivo Therapeutics daher eine neutrale Bewertung sowohl im Hinblick auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.