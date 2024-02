InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "InVivo Therapeutics Holdings":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Diskussionen zeigen. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Invivo Therapeutics gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,03 USD für den Schlusskurs der Invivo Therapeutics-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0.3349 USD, was einem Unterschied von -67,49 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Schlecht" vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,68 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-50,75 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls wichtige Informationen über die Dynamik eines Aktienkurses. Für den Invivo Therapeutics-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 48,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut" auf dieser Stufe für Invivo Therapeutics.