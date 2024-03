InVivo Therapeutics Holdings Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Invivo Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Daher wird für den 7-Tage-RSI eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 mit einem Wert von 53,38 an, dass Invivo Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird in diesem Fall eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält die Invivo Therapeutics ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,89 USD, während der Aktienkurs bei 0,26 USD liegt, was einer Abweichung von -70,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,41 USD, was einer Abweichung von -36,59 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung für Invivo Therapeutics in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv und wird daher als "Gut" eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder deutlich positive noch negative Themen in den Diskussionen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Diskussionsintensität für Invivo Therapeutics als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.