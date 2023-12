InTiCom Aktie: Das ist erstaunlich

Die Elektronikfirma Intica schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,17 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,17 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Intica derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,88 EUR, während der Aktienkurs bei 5,45 EUR liegt, was einer Abweichung von -20,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,68 EUR zeigt eine Abweichung von -4,05 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und Buzz um die Aktie von Intica lassen auf eine neutrale Stimmung schließen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristig neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Intica mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,86 bewertet, was 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 55,06. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".